استضافت فضائية mbc عبر برنامج صباح الخير يا عرب السودانية هديل أنور التي توجت الأربعاء, الماضي بطلة لتحدي القراءة العربي لعام 2019، خلال الحفل الختامي، الذي أقيم تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وبحسب موقع النيلين فقد أبهرت البطلة السودانية مقدمة البرنامج وزميلها اللذين حاورا هديل لأكثر من 10 دقائق كشفت من خلالها عن ثقافتها العالية ولباغتها التي أبهرت مقدمة الفقرة ما دفعها للإعلان عن إعجابها ببطلة القراءة السودانية.
وكانت مواقع التواصل العربية والسودانية قد ضجت بفوز هديل التي وجدت استقبال الأبطال لدى وصولها لأرض الوطن, حيث استقبلها المئات لحظة وصولها مطار الخرطوم.
وقد رصد موقع النيلين أشهر التغريدات المتحدثة عن إنجاز هديل أنور والتي كان أبرزها تغريدة الدكتور الداعية الإسلامي السعودي عائض القرني الذي كتب تغريدة بارك من خلالها الفوز للبطلة السودانية وقال: (ابنتي الرائعة هديل أنور.. شرفتيني وأسعدتيني وأبارك لك هذا التكريم من سمو الشيخ محمد بن راشد حفظه الله وأقول “إن كان كتابي لا تحزن عصاك التي تتكئين عليها وقت الأزمات..فأنتي ومن مثلك من المبدعين والمبدعات تاج على رأسي).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. البطلة السودانية هديل أنور تبهر حسناء mbc بلباغتها وثقافتها العالية ودكتور عائض القرني يقول لها (انتي تاج على رأسي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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