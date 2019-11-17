إنهاء تكليف الأمين العام لمجلس الأدوية والسموم

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : أخبار 43 مشاهدة أصدر وزير الصحة الاتحادي د. أكرم علي التوم قراراً بإنهاء تكليف د. حسن عبد الرحمن من منصبه أمين عام المجلس القومي للأدوية والسموم وتكليف د. عماد عثمان أبو زيد أميناً عاماً للمجلس القومي للأدوية والسموم بدلاً عنه. Advertisements وجاء القرار حسب توجيهات الحكومة الانتقالية بإصلاح الخدمة المدنية، وبناء على خطاب أمين عام مجلس الوزراء بإنهاء تكليف الأمين العام مجلس الأدوية والسموم، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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