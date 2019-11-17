ضبط 8 ألف عيشة مهربة لولاية الجزيرة

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : حوادث 9 مشاهدة على إثر المعلومات التي توفرت للشرطة بقيام اصحاب مخبز بالاتفاق مع المتهم الاول لتهريب ثمانية آلاف قطعة خبز تمت عملية القبض واقتياد المتهمين وتدوين بلاغ في مواجهتهم. Advertisements وبعد اكتمال التحريات ووفقاً للدار حول البلاغ الى المحكمة التي استمعت الى الافادات المتعلقة بالبلاغ ليصدر الحكم في مواجهة المتهم الاول بالغرامة مائة الف جنيه والغرامة خمسين الف جنيه للمتهم الثاني والثالث. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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