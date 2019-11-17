    مجموعة من الشباب تحاصر قسم شرطة حي النصر

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : حوادث 7 مشاهدة حاصرت مجموعة من الشباب قسم شرطة حي النصر جنوب الخرطوم احتجاجاً على اعتقال عرة من منسوبي قوى اعلان الحرية والتغيير في اعقاب بلاغ دونته منظمة الدعوة الاسلامية ضد قوى اعلان الحرية والتغيير افادت فيه ان قوى اعلان الحرية والتغيير بمنقطة جنوب الحزام الاخضر استولت على مقر المنظمة حيث باشرت فيه اجتماعاتها ونشاطاتها. Advertisements ووفقاً للدار ان الجموع الغاضبة قامت على اشعال النيران وتعطيل حركة السيارات واطلقت الشرط سراح المتهمين بعد التحري معهم وتم فتح بلاغ تحت المادة 183 من القانون الجنائي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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