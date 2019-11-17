إحباط وسط التجار بسبب البصل!!

التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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سجلت أسعار البصل انخفاضاً كبيراً في اليومين الماضيين الشيء الذي تسبب في إحباط كبير للتجار، إذ تراوحت أسعار الجوال ما بين ألفين ونصف إلى ثلاثة مقارنة بسبعة آلاف جنيه مؤخراً.
وعزا المواطنون الانخفاض المفاجئ بحسب صحيفة السوداني، لوصول بصل كسلا إلى الخرطوم وبعض الولايات، ما أسهم في الانخفاض، إلا أن بعض التجار أكدوا أن الأسعار لن تستقر إلا بعد حصار المحصول الجديد بداية العام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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