إحباط وسط التجار بسبب البصل!!

سجلت أسعار البصل انخفاضاً كبيراً في اليومين الماضيين الشيء الذي تسبب في إحباط كبير للتجار، إذ تراوحت أسعار الجوال ما بين ألفين ونصف إلى ثلاثة مقارنة بسبعة آلاف جنيه مؤخراً.

Advertisements

وعزا المواطنون الانخفاض المفاجئ بحسب صحيفة السوداني، لوصول بصل كسلا إلى الخرطوم وبعض الولايات، ما أسهم في الانخفاض، إلا أن بعض التجار أكدوا أن الأسعار لن تستقر إلا بعد حصار المحصول الجديد بداية العام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)