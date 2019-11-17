بدأت حمى المنافسة بين المطربين استعداداً لحفلات رأس السنة، وحرص عدد من متعهدي الحفلات على حجز مطربي الشباك منذ وقت مبكر، رغم ارتفاع العدادات بشكل كبيرة من قبل المطربين، الشئ الذي سيؤدي إلى ارتفاع قيمة التذاكر تلقائياً.
وأبدى عدد من العازفين غضبهم من قيمة عدادهم التي لا تسوى شيئاً مقابل ما يأخذه المطربون، ولفت بعضهم بحسب صحيفة السوداني، إلى مقاطعة حفلات رأس السنة حال لم توفق أوضاعهم مع المطربين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر حفلات رأس السنة.. ارتفاع العدادات وغضب العازفين..!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.