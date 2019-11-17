حفلات رأس السنة.. ارتفاع العدادات وغضب العازفين..!!

بدأت حمى المنافسة بين المطربين استعداداً لحفلات رأس السنة، وحرص عدد من متعهدي الحفلات على حجز مطربي الشباك منذ وقت مبكر، رغم ارتفاع العدادات بشكل كبيرة من قبل المطربين، الشئ الذي سيؤدي إلى ارتفاع قيمة التذاكر تلقائياً.

وأبدى عدد من العازفين غضبهم من قيمة عدادهم التي لا تسوى شيئاً مقابل ما يأخذه المطربون، ولفت بعضهم بحسب صحيفة السوداني، إلى مقاطعة حفلات رأس السنة حال لم توفق أوضاعهم مع المطربين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)