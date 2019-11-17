تصدير بامية سودانية لدول عربية وأوروبية

Advertisements

كشفت شعبة مصدري الخضر والفاكهة عن إمكانية تصدير البامية الطازجة والمجمدة، لعدد من الدول العربية والأوروبية.

وقال نائب رئيس الشعبة خالد محمد، في ورقة صادرات الخضر والفاكهة، إن البلاد تمتاز بإنتاج البامية على مدار العام، وهناك طلب كبير ومتزايد عليها من الدول المختلفة، مؤكداً إمكانية زراعة (10) آلاف فدان خلال العام في المناطق الملائمة، والتي تشمل ولايات سنار، الخرطوم، القضارف، موضحاً أن هذه المساحات قادرة على إنتاج (15) ألف طن صادر، بجانب (4800) طن بامية جافة للاستهلاك المحلي، منوهاً إلى أن تكلفة زراعة وحصاد وتعبئة وإجراءات تخليص وصادر (10) آلاف فدان، تقدر بنحو (13) مليون دولار، مشيراً إلى أن العائد المتوقع يبلغ حوالي (20) مليون دولار من تصدير (15) ألف طن من البامية، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)