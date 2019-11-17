منتجو بصل: (3) من كبار التجار والسماسرة يتحكمون في السوق والسعر

التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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أكد عدد من منتجي البصل بسنار أن عدم تفعيل سوق الخضر والفاكهة المخطط له يضر بالمنتج والمستهلك والاقتصاد. وكشف المنتج زاكي الدين الزاكي أن سوق البصل في مدينة سنار يسيطر عليه ثلاثة فقط من كبار التجار والوسطاء يتحكمون في حركة البيع والشراء والصادر من المدينة ويتحكمون في تحديد السعر للمستهلك.
وطالب الزاكي بحسب صحيفة السوداني، المسؤولين بمحاربة ظاهرة الاحتكار وفتح باب المنافسة للجميع لبيعه للمستهلك بهامش ربح معقول.
يذكر أن أسعار البصل شهدت ارتفاعاً كبيراً بلغ (6) آلاف جنيه للجوال قبل أن يعاود الانخفاض في اليومين الماضيين لـ(2000) جنيه.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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