استقبال حاشد لهديل انور بمطار الخرطوم

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : حوادث 10 مشاهدة وصلت العاصمة الخرطوم، صباح امس، الطالبة السودانية هديل أنور، المتوجة بلقب “تحدي القراءة العربي” للعام 2019 Advertisements ووفقاً للدار كان في استقبال أنور بمطار الخرطوم، وكيل وزارة التربية والتعليم، تماضر الطريفي، بجانب أسرة الطالبة، واساتذتها بمدرسة القبس بنات، وحشد من المواطنين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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