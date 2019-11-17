السجن لشاب شرع في قتل خطيبته ببحري

اصدرت محكمة جنايات بحري برئاسة القاضي خالد حمزة حكماً يقضي بادانة شاب خالف القانون الجنائي بشروعه بقتل خطيبته واوقعت عليه عقوبة السجن ثلاثة اعوام مع دفع تعويض 16 ألف جنيه للشاكية للضر الذي لحق بها حسب التفاصيل التي اقر بها المدان لارتكابه الجريمة.

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واوضح الشاب ان لديه علاقة عاطفية مع الشاكية وكان بينهما تبادل بالهواتف وذات مرة شاهد انها قامت بارسال صورة لشخص وعند مواجهتها اشارت بانه صديق “بالفيس” فيما اكد ايضا انه كان يحمل التلفون ووردن محادثة وعندها قام المتصل مستنكراً الرد ليدخلا في نقاش واتفقا على المقابلة بتحديد مكان لمواجهته وطلب من الشاكية مرافقتها فيما قال بان المتصل هدده بالقتل ليحتدم النقاش بينه وبينها ووفقاً للدار سبق ان كان بينهما بلاغاً تم شطبه لتتوالى الاحداث في ذات مرة طلبت منه ان تعمل بائعة شاي لكنه رفض فخالفت اوامره ليقوم بالذهاب لمكان عملها بمنطقة الصفية ببحري ليدور بينهما نقاش استل سكين كانت بحوزته عند علمه بعلاقتها بشخص آخر ليطعنها في عنقها سقطت على إثرها ارضا وتم اخذها للمستشفى بموجب الاورنيك الجنائي وبالقبض عليه دون بلاغ في مواجهته تحت نص المادة 20/130.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)