اعترافات للمتهم بقتل الشاب أحمد بالدروشاب

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : حوادث 5 مشاهدة ما زالت المتابعات جارية في تفاصيل مقتل الشاب احمد فتح الرحمن الذي لقى مصرعه بمنطقة السامراب وذلك على إثر المشاجرة التي وقعت بينه وبين المتهم والتي ادت الى اصابة المتهم في وجهه بطعنة سكين ليقوم المتهم بتسديد طعنة للشاب احمد الذي جرت محاولات لاسعافه الا ان روحه فاضت الى بارئها لتقوم الشرطة بتحويل الجثمان الى مشرحة امدرمان بتحديد اسباب الوفاة وتسليم الجثمان لاسرته بعد اكتمال الاجراءات القانونية. Advertisements وادلى المتهم بحسب الدار باعترافات كاملة بارتكابه الجريمة وذلك بفضل متابعة العميد حسن كيتان مدير شرطة محلية بحري ورئيس قسم شرطة الدروشاب ويتابع المتحري الاجراءات لاكمال ملف البلاغ تمهيداً لرفعه الى جهات الاختصاص. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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