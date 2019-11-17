شعبة الذهب: مضاربون يشترون الذهب بكميات كبيرة

التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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كشف الناطق الرسمي لشعبة مصدري الذهب عبد المولى القدال لمصادر أمس، عن توقعات بزيادة سعر جرام الذهب، كاشفاً عن طرح كميات كبيرة من الذهب وأن هناك مضاربين يقومون بشراء كميات كبيرة منه للمتاجرة.
وقال عبد المولى بحسب صحيفة السوداني، إن سعر الجرام الخام بلغ (3.250) جنيهاً بدلاً عن (3) آلاف جنيه، والبحريني بلغ (3.700) جنيه، وجرام الذهب التركي المشغول (3.800) جنيه، وبرز انتشار ظاهرة المضاربة في الذهب لغياب رقابة الدولة وعدم وضع سياسات اقتصادية واضحة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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