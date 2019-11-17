تفاصيل مقتل الزوجة زحل على يد زوجها في الشارع العام

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : حوادث 24 مشاهدة لم ينظر الزوج المتهم لاطفاله الثلاثة الذين انجبتهم زوجته العفيفة النظيفة زحل بابور ضرب بالعلاقة الزوجية عرض الخائط وتحرك مع زوجته زحل بابور ام اطفاله في متن ركشة في طريقهم الى السوق في منتصف الطريق وقع خلاف بين الزوجة الانسانة زحل بابور وزوجها وفي لحظة غضب شيطانية استخرج المتهم سكيناً كان يخفيها بين طيات ملابسه وقام بذبح زوجته بصورة مريعة تقشعر له الابدان. Advertisements سقطت ام الاطفال الزوجةالحنونة وهي تبحر في بركة من الدماء فيما اغمى على سائق الركشة عند مشاهدته لهذا المنظر المريع حقاً فاضت روح الزوجة لبارئها متأثرة باصابتها عندها قام الزوج المتهم بتسليم نفسه لشرطة ابو سعد غرب وفي يديه يحمل اداة الجريمة. ووفقاً للدار ان الام القتيلة الكادحة قام زوجها المتهم بتطليقها وبعد تدخل الاجاويد من الطرفين قام بارجاعها رأفة باطفاله ولكن الخلافات بينهما اخذت منخى آخر وقتلها بالشارع العام ومزق عنقها بسكين الغضب متناسياً اطفاله الثلاثة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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