تقدم في مفاوضات “النهضة” واتفاق على فترة ملء السد

التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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قال وزير الري والموارد المائية رئيس وفد السودان لمفاوضات سد النهضة بأديس أبابا، إن المفاوضات التي استمرت ليومين واختتمت أمس، أحرزت تقدماً في القضايا الست تحت طاولة التفاوض التي حددت في الاجتماع الأخير في الخرطوم في أكتوبر الماضي.
وجاء التوافق بحسب صحيفة السوداني، على أن يتم الملء في فترة زمنية قد تصل إلى سبع سنوات وفق هيدرولوجية نهر النيل الأزرق؛ إضافة إلى ذلك فقد شمل التفاوض موضوع التشغيل الدائم لسد النهضة وتأثيراته على منظومة السدود في كل من السودان ومصر.
يذكر أن الاجتماع قد حضره ممثلون من الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي كمراقبين.
ومن المقرر أن تتواصل اجتماعات التفاوض لمداولة القضايا العالقة والتي لم يتم التوافق عليها، خلال شهري ديسمبر 2019م ويناير 2020م.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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