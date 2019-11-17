مسرحية (السفارة) على مسرح قاعة الصداقة

تنطلق مساء الجمعة القادم على خشبة مسرح قاعة الصداقة اولى عروض مسرحية “السفارة” للمؤلف والمخرج عوض شكسبير وهي مسرحية تتناول الكثير من القضايا في قالب كوميدي ساخر. Advertisements ويلعب دور البطولة فيها وفقاً لآخر لحظة، إمام حسن إمام، عبد السلام جلود، محمد صالحين، اخلاص نور الدين، ابو بكر فيصل، ميرفت الزين ومزدلفة الحاج، اغنيات محمد ديكور وغناء الفنان هاني عابدين. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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