انصاف تلتقي جمهورها في دبي

بعد طول غياب عن الجالية السودانية بدولة الامارات العربية المتحدة، تغني الفنانة انصاف مدني في حفل ساهر تستضيفه إمارة دبي مساء يوم الثاني من ديسمبر القادم، وقد اعدت انصاف باقة من الاغنيات الجديدة لتقديمها في الحفل الذي يشارك في احيائه المطرب الشاب محمد الريان. Advertisements وبحسب آخر لحظة انصاف ستغني مساء الاربعاء القادم في معرض الزهور بالحديقة النباتية. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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