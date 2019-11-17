وزير التجارة والصناعة في ضيافة ام وضاح

تستضيف الاعلامية ام وضاح في برنامجها “رفع الستار” بقناة الخرطوم الفضائية مساء غد الاثنين وزير التجارة والصناعة الاستاذ مدني عباس مدني للحديث حول هموم وقضايا التجارة والصناعة في البلاد وتحديات وبشريات موازنة العام الجديد والسياسات والضوابط الجدييد لعمل الاجانب في مجالات التجارة والاستيراد والتصدير. Advertisements ويجيب السيد الوزير في الحلقة بحسب آخر لحظة على اسئلة الصحفيين التي سجلتها كاميرا البرنامج. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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