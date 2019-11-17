بالصور: امرأة تدخل في نوبة بكاء وتذرف الدموع في محاكمة البشير

ذرفت امرأة الدموع أمام الحاضرين للوقفة الاحتجاجية التي نظمتها مبادرة (نحن معاك) للتضامن مع الرئيس المخلوع عمر البشير، يوم السبت، وقاطعت المرأة حديث الأستاذ الصحفي ضياءالدين سليمان والمتحدث بإسم شباب المؤتمر الوطني متحدثة عن البشير الذي تكفل بعلاج ابنها الوحيد الذي تعرض لحادث مروري مما أدى لأجراء عملية جراحية بدولة ألمانيا، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”.

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ولم تستطع المرأة التي كانت تحمل أوراقا تؤكد صحة روايتها، تكملة حديثها حتى انهارت ودخلت في نوبة بكاء متأثرة بما جرى للبشير.

يذكر أن مبادرة (نحن معاك) نظمت وقفة احتجاجية السبت أمام محكمة اركويت للتضامن مع الرئيس المخلوع الذي يواجه تهماً تتعلق بالثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي عقب الثورة التي أطاحت بنظام حكمه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)