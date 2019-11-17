ميناء الخير يستقبل (158) ألف طن من المواد البترولية

كشفت هيئة الموانئ البحرية، عن استقبال ميناء المشتقات النفطية (ميناء الخير)، (5) ناقلات تشمل الجازولين والبنزين، فضلاً عن غاز الطبخ ووقود الكهرباء بإجمالي (158) ألف طن.

وكشف مدير ميناء الخير عثمان قرشي محمد بحسب صحيفة الصيحة أمس، عن تفريغ ناقلة جازولين بحمولة تصل (43.500) طن، وبنزين بحمولة (41) ألف طن، كما تم تفريغ (15) ألفاً من وقود الطائرات، فضلاً عن (5500) طن من غاز الطبخ.

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ونوه إلى ناقلة وقود للكهرباء بحمولة تصل (44) ألف طن في انتظار التفريغ، مشيراً لانسياب المشتقات البترولية وفق المعدلات بواقع ناقلة كل ثلاثة أيام بصورة راتبة لتفريغ الحمولات بالميناء.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)