ميادة قمر الدين تغني للزهور

فرغت الفنانة ميادة قمر الدين من بروفات عدد من الاغنيات الجديدة تنوي تقديمها في حفلها يوم غج الاثنين بمعرض الزهور، الذي تنظمه جمعية فلاحة البساتين السودانية بالحديقة النباتية في المقرن. Advertisements وكانت ميادة قد شاركت الاسبوع الماضي بحسب آخر لحظة في حفل تكريم رئيس نادي الهلال اشرف سيد احمد الكاردينال بقاعة الصداقة بالخرطوم: الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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