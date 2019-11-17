نجود تقدم حفل (حمامات السلام)

اختارت مؤسسة عتاب الثقافية مذيعة قناة النيل الازرق نجود حبيب لتقديم حفل “حمامات السلام” الذي تنظمه يوم بعد غد الثلاثاء على خشبة المسرح القومي بام درمان. Advertisements والذي تشارك فيه المطربات بحسب آخر لحظة، حنان بلوبلو، شادن، نسرين هندي، نوفا الكردفانية وشذى عبد الله. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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