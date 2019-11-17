فريق عمل لحماية وترميم المواقع الأثرية بالخرطوم

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أعلنت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم ومحلية الخرطوم عن تشكيل فريق عمل مشترك لحماية وترميم المواقع الأثرية من التعديات، بجانب رعاية وتطوير مشروعات السياحة باعتبارهما من أهم الموارد الاقتصادية للبلاد. Advertisements وأكد معتمد محلية الخرطوم اللواء “م” صبري بشري حسن الشاذلي عقب تفقده عدد من المواقع الأثرية والسياحية بالخرطوم امس، برفقة مدير عام وزارة الثقافة والإعلام والسياحة عماد الدين إبراهيم ومدير الإدارة العامة للسياحة والآثار ولاية الخرطوم علاء الدين الخواض، أكد بحسب آخر لحظة، على ضرورة حماية وصيانة المواقع الأثرية كأحد البرامج المهمة والمشروعات الإستراتيجية، فضلاً عن التسويق للمنتج التأريخي والأثري للبلاد من واقع أن السودان يمثل منبعاً للحضارة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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