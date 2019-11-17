حركة الحلو: جاهزون للمفاوضات

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة أعلنت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، جاهزيتها للمشاركة في في جولة المفاوضات الثانية بين الحكومة والحركة الشعبية بقيادة الحلو، التي تنطلق بمدينة جوبا الخميس المقبل. Advertisements وقال الناطق باسم الحركة الجاك محمود الجاك بحسب آخر لحظة، ان الحركة رتبت اولوياتها استعداداً لجولة الحادي والشعرين من نوفمبر الجاري، وقال نحن في انتظار تسلم إخطار رسمي من الوسيط بدولة الجنوب السودانضيو مضوك للمشاركة في الجولة الثانية من التفاوض. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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