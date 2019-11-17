وزيرة العمل تعلن (2020) عاماً للطفولة

التاريخ: 17-نوفمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة أعلنت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية لينا الشيخ 2020 عاماً للطفولة ، ودعت للإسراع في تحقيق عملية السلام، وشددت على أن من أولويات الحكومة الانتقالية الاهتمام بقضايا الأطفال والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة. Advertisements وقالت الوزيرة لدى مخاطبتها امس، بمجلس الطفولة الورشة التشاورية حول أولويات الطفولة للمرحلة الانتقالية التي نظمها المجلس “أبوابنا مفتوحة للجميع” ودعت لتكامل الأدوار والتنسيق بين الجهات ذات الصلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في التعليم والصحة. ووجهت بحسب آخر لحظة، بتكوين إدارة خاصة بالإعلام المجتمعي، وإصدار صحيفة وقناة وإذاعة خاصة بالأطفال وبرلمان بكل ولاية، ونوهت إلى وجود مشكلة في آلية التنسيق بين الوزارات ذات الصلة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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