أسرة “البشير” تسخر من تدوين بلاغ ضد الشهيد عثمان حسن

التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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سخرت أسرة الرئيس السابق من البلاغ الذي تم تدوينه في مواجهة الشهيد عثمان حسن البشير الذي توفى قبل 23 عاماً بتهمة الثراء الحرام.
وقال أحمد عبد الله البشير في مؤتمر صحفي أمس، إن نيابة الأراضي دونت بلاغاً في مواجهة عثمان البشير، وأضاف: تم شطب البلاغ بعد إبراز شهادة الوفاة بتاريخ 7 فبراير 1996م بجنوب السودان، مشيراً إلى تحامل نيابة الأراضي على أسرته وأنه تم فتح عدد من البلاغات لتشابه الأسماء، وقال إن النيابة ترفض المستندات التي تقوي موقف الأسرة، وأفصح أن النيابة دونت بلاغاً ضد طفل عمره 7 سنوات بتهمة الثراء الحرام، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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