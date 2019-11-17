البدوي يحذر من حدوث تشوهات جديدة في الاقتصاد

حذر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي إبراهيم البدوي، من حدوث أي تشوهات جديده في الاقتصاد، وقال إن الحكومة حريصة على دعم القطاع المصرفي، وجزم البدوي لدى مخاطبته ندوة القطاع المصرفي والإصلاح الاقتصادي في الفترة الانتقالية ، بأن البرنامج الانتقالي للحكومة يرتكز على مقاربة دور القطاع المصرفي وبناء مشروع اقتصادي وطني والانتقال من المرحلة المأزومة إلى التنمية الاقتصادية الشاملة وتطوير البنى التحتية.

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وقال إن كثيراً من الأهداف تتطلب بعض الوقت كالاستثمار في رأس المال البشري، وتابع بحسب آخر لحظة: هناك نافذة أتاحتها الفتره الانتقالية لتحقيق الاستقرار واستعادة الثقة بالابتعاد عن حالة عدم اليقين في الاقتصاد، من جانبه أعلن رئيس اتحاد المصارف عباس عبد الله عباس جاهزية القطاع المصرفي لتنفيذ كافة برامج الفترة الانتقالية وتمويل مشروعات البنى التحتية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)