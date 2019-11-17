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مشروعات طاقة روسية بنهر النيل

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 17-نوفمبر-2019

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مشروعات طاقة روسية بنهر النيل

 

كشف والي نهر النيل المكلف، عبدالمحمود حماد حسين، عن توقيع اتفاقيات مع شركات روسية لتنفيذ مشروعات الطاقة لإنتاج ما يقدر بـ “900” ميقاواط. وأشار إلى توقيع ثلاث مذكرات، مع شركات روسية متخصصة في مجالات متعددة.

 

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وقال الوالي بحسب آخر لحظة، إن انعقاد اللجنة الوزارية السودانية الروسية المشتركة في دورتها السابعة بالخرطوم برئاسة المهندس عادل أحمد إبراهيم، وزير الطاقة والتعدين،  سيتم من خلالها التوقيع على عدد من العقودات والاتفاقيات المشتركة بين ولاية نهرالنيل والشركات العاملة في مجال إنتاج الطاقة الكهربائية لزيادة الناتج من  الطاقة، حتى تسهم في زيادة إنتاج مصانع الأسمنت والمشاريع الزراعية الإنتاجة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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