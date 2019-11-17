التاريخ: 17-نوفمبر-2019
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أعلنت الجبهة الثورية، جاهزيتها واستعدادها للجولة الثانية من المفاوضات مع الحكومة ، في 21 نوفمبر الجاري بالعاصمة جوبا، وأكدت عدم تلقيها إخطارا رسمياً من الوسيط، بشأن ما رشح عن تأجيل الجولة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الجبهة الثورية، أسامة سعيد، أمس “حتى الآن لم نتلق أي شيء رسمي من الوسيط يفيد بتأجيل جولة المفاوضات القادمة المقرر لها يوم 21 نوفمبر موعدا للانطلاق”.
وأضاف، “عليه نحن في الجبهة الثورية جاهزون للذهاب في الموعد المحدد سلفا، ما لم يقرر غير ذلك”.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (الثورية): الوساطة لم تبلغنا بتأجيل التفاوض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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