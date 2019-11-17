السلطات تسمح لموسى هلال بلقاء أسرته

سمحت السلطات أمس السبت لأسرة زعيم قبيلة المحاميد بزيارته في معتقله، وهي الزيارة الأولى منذ توقيفه في 26 نوفمبر 2017، وأبلغ أحد أفراد أسرة زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال مصادر، بأن السلطات سمحت لهم بلقائه ووجدوه بصحة جيدة وروح معنوية عالية، مشيراً إلى أن هذه الزيارة هي الأولى لأسرته منذ اعتقاله قبل نحو عامين، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)