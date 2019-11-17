مصادر تتحصل على مستندات خطيرة في قضية بيع “النقل النهري”

تحصلت مصادر، على مستندات مهمة في قضية فساد بيع هيئة النقل النهري التي تحقق بشأنها نيابة الأموال العامة مع وزير المالية الأسبق “علي محمود عبد الرسول” ومدير الشركة السودانية للنقل النهري صلاح الدين إدريس، بحسب صحيفة السوداني. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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