الدعم السريع تلاحق منتحلي صفتها ومستخدمي شعارها قانونيا

أعلنت قوات “الدعم السريع”، ملاحقتها قانونيا، كل من ينتحل صفتها أو يستخدم شعارها، لتنفيذ أعمال يقصد بها تهديد الأمن القومي، أو تشويه صورة القوات، وحذرت من التورط في مثل هذه الأعمال.

وأشار المتحدث الرسمي باسمها العميد ركن، جمال جمعة، في بيان بحسب آخر لحظة، إلى وجود حملات موجهة ضد القوات وقيادتها، وأن هناك تنويعا في أساليب الاستهداف من خلال تحويل حاجة المواطنين إلى مواد، تحرك بها الحرب الإعلامية ضد قوات الدعم السريع.

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وأضاف، “تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي صورا لأكياس تعبئة السكر والعدس تحمل اسم وشعار قوات الدعم السريع مكتوب عليها “توزع مجانا”.

وتابع، “ليس لقوات الدعم السريع أي صلة بهذه الصور ولا يوجد أي مشروع من مشاريعها الاجتماعية له علاقة بموضوع الصور المنتشرة”.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)