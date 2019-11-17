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أسرة معتقل سوداني بالسعودية تطالب الحكومة الانتقالية بالتدخل

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التاريخ: 17-نوفمبر-2019

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أسرة معتقل سوداني بالسعودية تطالب الحكومة الانتقالية بالتدخل

طالبت أسرة المهندس إبراهيم إسماعيل محمد محمود العامل بمشروع “قصور يونم” بمنطقة تبوك بالمملكة العربية الحكومة الانتقالية بالتدخل العاجل لاطلاق سراح ابنها المعتقل في السجون السعودية.

 

وقالت زوجة المعتقل منى حمد محمود عثمان في خطاب موجه للحكومة بحسب صحيفة الصيحة أمس، ان زوجها اختفى منذ 10 أكتوبر الماضي من مقر عمله “بتبوك”، وبحثت عنه الأسرة في كل مكان ولم تجد له أثراً.

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وكشفت انه بعد مخاطبتها إدارة الشركة أكدت لهم ان إبراهيم تم اعتقاله دون توضيح أي تفاصيل، وقالت إن ظروف اعتقال زوجها دفعتهم للعودة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

 

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