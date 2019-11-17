عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم السبت 16 نوفمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

التيار

حمدوك يبدأ عمليّة تقييم شامل لأداء الوزارات

وزير البنى التحتية يوقف دعمًا ماليًا لعلاج شقيقته

دكتور حيدر إبراهيم للتيار: محاكمة المخلوع الجارية أفضل من الجنائية

حريق حافلة”شريحة” في حادث بشع ووفاة ثمانية أشخاص

انطلاقة اجتماعات وزراء المياه بـ”السودان” وإثيوبيا ومصر بأديس أبابا

المراجع العام يمثّل كشاهد اليوم في محاكمة المخلوع

القضارف: تجار ومصدرون يشكون من إجراءاتٍ تعسفية للزكاة

الجريدة

لجان بالخرطوم تعلن عن مليونية”الأحد” لإقالة الوالي والمعتمدين

مصرع”8″ مواطنين في حادث مروري بنهر النيل

المؤتمر الوطني: شطب الطعن صفعة أليمة لـ”زيرو فساد”

السلطات بمطار الخرطوم تحبط محاولة تهريب عملات أجنبية لخارج البلاد

عبد الحي: القراي يخطط لتطهير المناهج من القرآن وقادة الحكومة سبب الأزمة الاقتصادية

أخبار اليوم

وزير النقل يوقف خطابا من مدير مكتبه لدعم علاج شقيقته ويوجه بالتحقيق.

أمريكا : لسنا في خصومة مع حكومة حمدوك ورفع إسم السودان من قائمة دول الإرهاب عملية إجرائية.

«أخبار اليوم» تتحصل علي أبرز ملامح البرنامج الاسعافي للشيوعي للمرحلة الإنتقالية.

مصرع «8» أشخاص حرقا واصابة «4» في حادث مروري إثر تصادم هايس مع شاحنة بطريق التحدي.

مبارك الفاضل يأسف لقرار حمدوك بإقالة مدير البنك الزراعي .

الوطن

نادي القضاة: محاولات لإجهاض العمل الإصلاحي

اختفاء ملايين الدولارات مخصصة لمنتجي الصمغ العربي

وزير البنى التحتية يوقف تصديق مالى لعلاج شقيقته

عبد الحي يوسف ينتقد قادة الحكومة الانتقالية

المدير التنفيذي لبنك فيصل يرفض استلام مذكرة للعاملين

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آخر لحظة

تحقيق بشأن دعم علاج شقيقة وزير

أمريكا توافق للمؤسسات الدولية بالتعامل مع السودان

الوطني يحشد عضويته لمناصرة البشير

مصرع (8) أشخاص احتراقا في حادث مروري

الانتباهة

وزير النفط للانتباهة: قطاع الكهرباء مليء بـ”الخوازيق”

تحويل مهام الأمن الداخلي من المخابرات للشرطة

مدير مكتب يتسبّب في فضيحة لوزير البنى التحتية

هيكلة جديدة لجهاز المخابرات العامة

التعليم العالي: سنراجع مناهج الجامعات ونخضعها للحذف والإضافة

توت لـ”الانتباهة”: المفاوضات بين الحكومة والحركات بجوبا في موعدها

“مافيا” عالمية تتحكّم في تجارة وتسويق وأسعار الصمغ العربي

السوداني

الخارجية تعيد”15″ دبلوماسيًا وسفيرًا فصلتهم الإنقاذ للخدمة

وزير البنى التحتية للسوداني: أوقفت مدير مكتبي وأقسم بالله لم أطلب دعم علاج لشقيقتي

الحرية والتغيير: تعذّر تشكيل المجلس التشريعي في موعده

إطلاق سراح الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب

الوطني يدعو لوقفة تضامنية اليوم لمنع تسليم البشير لـ”الجنائية”

الصيحة

خطاب لعلاج شقيقة وزير البنى التحتية يثير جدلاً واسعًا

اختفاء منح ودعم لمنتجي الصمغ العربي بملايين الدولارات

عبد الحي: من يشاركون الحكم الآن تسبّبوا في حصار السودان

تحرير السودان: المجلس السيادي لا يمثّل عدوًّا للجبهة الثورية

إشرافية أبيي:”11″ معسكرًا لقوات جنوبية متفلّتة داخل المنطقة

عبد الحي يوسف يهاجم قادة الحكومة الانتقالية