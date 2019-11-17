الهلال يعود للتدريبات خلف الأبواب المغلقة من الإعلام والجمهور

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : يستأنف الهلال مساء اليوم تحضيراته ويعقد مرانًا مسائيًا على ملعب الجوهرة الزرقاء بحضور جميع اللاعبين وغياب العناصر الدولية التي غادرت مع منتخب صقور الجبان أمس لمواجهة جنوب أفريقيا وكان الهلال خاض أولى تجاربه أمس أمام مريخ لفاشر ويعتزم الطاقم الفني للهلال مواصلة التجارب خلال الأسبوع الذي يسبق لقاء القمة يوم السبت المقبل فيما يخصص الإطار الفني التجارب لصقل جميع العناصر لتجهيزها قبل لقاء القمة

تدريبات مغلقة

قررت دائرة الكرة بنادي الهلال والجهاز الفني إغلاق تدريات الفريق من يوم أمس وحتى موعد مباراة القمة من الجمهور والإعلام بطلب من الجهاز الفني للمزيد من التركيز على لقاء القمة ومواجهة بلاتينيوم في استهلالية دوري مجموعات الأبطال. المادة السابقة الحكومة: سلع الصادر ضعيفة.. وشحن عينات فواكه في كراتين صابون المقالة القادمة ماني : محظوظ باللعب بجوار صلاح وفيرمينو

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