الثورية تعلن رفضها القاطع لأية محاولة لخرق اتفاق جوبا….

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت الجبهة الثورية، رفضها القاطع لأيّة مُحاولة من طرفٍ واحدٍ لخرق اتفاق “إعلان جوبا” المُوقّع مع الحكومة الانتقالية، واستنكرت تصريحات بعض قادة قِوى الحُرية والتّغيير الداعية لتعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي بشكلٍ مُنفردٍ.
وأوضحت “الثورية” أمس، أنّ رئيس الجبهة د. الهادي إدريس بَعَثَ بخطابٍ لرئيس لجنة الوساطة الجنوبية لمُحادثات السلام، دعاها فيه لمُخاطبة الحكومة السودانية لعكس موقف الجبهة، وتأكيد تمسُّكها بإعلان جوبا لإجراءات بناء الثقة والتّمهيد للتّفاوُض، وضرورة الالتزام بالاتفاق كاملاً خَاصّةً ما ورد في الفقرة (ج) 3 القاضية بإرجاء تكوين المجلس التشريعي وتعيين الولاة لحين الوصول إلى السلام، وأكدت الجبهة استعدادها للتواصُل والتفاهُم مع الجميع حتى يتحقّق السلام العادل والشامل، وجدّدت التزامها التام بالتّوصُّل إلى سلامٍ عادلٍ وشاملٍ في المواقيت المُتّفق عليها.
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