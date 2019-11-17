الحكومة: سلع الصادر ضعيفة.. وشحن عينات فواكه في كراتين صابون

الخليج 365 :

أكد عمر مانيس، وزير رئاسة مجلس الوزراء، أن المجتمع الدولي أظهر استعداداً غير مسبوق لاحتضان السودان بعد ثورة المفاهيم التي تفجرت بالبلاد، وقال لدى مخاطبته الجلسة الافتتاحية لورشة (السياسة الوطنية للجودة)، إن الدلائل على ذلك ما يحدث من استقبال لقادة البلاد في المحافل الدولية، سياسية كانت أو اقتصادية، وأعلن مانيس رغبة جادة لانضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية، وشدد على أن الجودة تعد المفتاح السحري لنهضة الدول، ودعا لضرورة النظرة الكلية للجودة في مختلف المجالات وعدم قصورها على السلع والخدمات، وشكا من ضعف جودة السلع السودانية، واستنكر امتلاك البلاد لمنتجات لا تستطيع تقديمها بشكل مناسب، وقال “أحياناً يتم شحن عينات من ثمار القريب فروت في كرتونة صابون”.

بدوره أكد مدني عباس مدني، وزير الصناعة والتجارة، حاجة القطاع الحكومي للجودة لا سيما بعد الخراب الذي طاله خلال الثلاثين عاماً الماضية، وقال إن القطاع الحكومي يفترض أن يكون أكثر جودة وكفاءة في أداء مهامه، ونوه إلى أن الجودة هي سلسلة إجراءات إدارية وتنظيمية تصاحب عملية الإنتاج في كل مراحلها لتحقيق الريادة للصادرات السودانية في الأسواق الخارجية، ودعا مدني لتغيير الذهنية لاستيعاب مفهوم الجودة بما يستدعي الجهات المسؤولة لتطبيق نظام الجودة للارتقاء بحركة الاقتصاد، وقال: “القطاع الحكومي أكثر حاجة للالتزام بالجودة، خاصة وأنه قطع شوطاً بعيداً في هذا المجال”، وأشار إلى تسمية الوزير المختص لإجازة قانون حماية المستهلك.