شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : دفع المريخ بعرض رسمي للتعاقد مع لاعب هلال الأبيض مؤيد عابدين، خلال الميركاتو الشتوي. وكان تقرير الجهاز الفني للأحمر، أمّن على ضرورة التعاقد مع ظهير أيمن لإنهاء معاناة النادي على الأروقة. وبحسب مصدر موثوق فإن الأحمر قطع شوطا في التفاوض مع ظهير هلال الأبيض الذي أبدى رغبة حقيقة في الانتقال إلى الفرقة الحمراء، وطلب من المسؤولين التفاوض مع ناديه لإكمال إجراءات انتقاله.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المريخ يفاوض نجم هلال التبلدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.