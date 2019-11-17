غندور يدعو لوقفات إحتجاجية ضد تسليم البشير إلى الجنائية…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

دعا رئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف بروفيسور إبراهيم أحمد غندور لوقفة تضامنية مع الرئيس السابق عمر البشير ضد ما أسماه دعوات قوى الحرية والتغيير بتسليمه إلى المحكمة الجمنائية الدولية. وحدد غندور على صفحته الرسمية بالفيس بوك الساعة العاشرة من صباح السبت 16 نوفمبر 2019م موعداً للوقفة أمام معهد تدريب القضاة شرق الساحة الخضراء.

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