إعفاء 3 مليارات دولار من ديون السودان الخارجية

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
رغم العقوبات التي فرضتها على السودان سابقا، أصدرت الولايات المتحدة قرارا يستثني المؤسسات الدولية ويسمح لها بالتعامل مع السودان، وفقا لمنظمة فايننشيال إنترناشونال.
يأتي هذا القرار بناء على اتفاق مبرم بين واشنطن و الخرطوم، رغم بقائها مدرجة في قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وسيتم بناءًا على هذا القرار إعفاء السودان من دفع ثلاثة مليارات دولار كديون مستحقة لتلك المؤسسات الدولية من أجل الحصول على دعم وقروض ميسرة
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