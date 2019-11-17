منتخب السودان يتدرب وغياب أحمد آدم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفذّ المنتخب السوداني تدريبًا بملعب أورلاندو بجوهانسبيرج، استعدادًا لمباراته المرتقبة في تصفيات أمم أفريقيا”كان” أمام جنوب أفريقيا المقرّر لها الأحد المقبل. غاب عن التدريب اللاعب أحمد آدم بسبب مرض الملاريا. وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد كرة القدم السوداني فإنّ اللاعب بات خارج حسابات المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا. وسيخوض المنتخب الشهير بـ”صقور الجديان” تدريبه الرئيسي غدًا”السبت” يضع من خلاله الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش الخطة النهائية للمباراة.

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