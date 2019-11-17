جريمة تقتضي القصاص الرادع

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

كثيرة هي التجاوزات والخروقات في عهد النظام البائد التي كان ومازال المواطن البسيط المغلوب علي امره يدفع ثمنها ويعمل من اجل تلافي اثارها السالبة التي تنعكس عليه صباح مساء.

ومهما ظن الناس بهذا النظام سوءا (نظام الانقاذ البغيض) فانهم لم يتصوروا ان يكون السوء قد وصل بهم الي الحد الذي يجعلهم يتاجرون في قوت الضعفاء والمساكين ويتسببوا بجشعهم وفقدانهم الضمير الي ان يحرموا الاطفال الصغار من الحليب عبر مضارباتهم التي وصلت حدا الي انهم باتوا ضمن دائرة واسعة من الفساد والمفسدين باتوا يتحايلون ويكذبون ويمارسون الغش والخداع بكل صوره فتراهم كما في الاخبار يصدرون ابقار الفزيزيان الحلوب المنتجة الي مصر باعتبارها عجول للذبيح الامر الذي قلل تديجيا من كمية الحليب المنتج في البلد مما ادي لشح في المعروض ترتب عليه مباشرة ندرة في المعروض من الحليب فارتفع سعره واصبح يتصاعد بصورة فلكية مزعجة وظل يوالي الارتفاع حتي قفز من عشرة جنيهات للرطل الي خمس وعشرون جنيها مما حرم الكثيرين جدا من اللبن والغصة تملأ حلوقهم وهم لايستطيعون توفير الحليب لفلذات اكبادهم بعد ان فارقه الكبار منذ مدة طويلة.

ماذا يمكننا ان نفعل مع هؤلاء الذين لا اخلاق ولا خلاق لهم ؟ ماذا يمكننا ان نفعل مع المجرمين الذين يسرقون قوت الاطفال الابرياء المساكين.

انها حقا جريمة كبري تقتضي اقسي عقوبة ممكنة ليرتدع هؤلاء المجرمون ومن هم علي شاكلتهم ويوقفوا هذا العبث ، وليعلموا ان الشعب لن يتسامح مع من تٱمروا علي اطفاله.