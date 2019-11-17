الدولار يواصل الصعود وخبراء يحملون البنك المركزي المسؤولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت جولة لـ (الانتباهة أون لاين اليوم عن ارتفاع كبير فى أسعار العملات حيث بلغ الدولار (82) جنيها للبيع فى مقابل (83) جنيها للشراء، وتداول السودانيون اليوم الريال السعودي بمبلغ (٢١.٥٠٠) للبيع و(٢١.٧٠٠) للشراء، والدرهم الإماراتي بمبلغ (٢٢.٥٠٠) للبيع (٣٢) للشراء، اليورو (٩٠) جنيهاً للبيع و(٩١) للشراء، الاسترليني (١٠٠.٤٠٠) للبيع و (١٠٠.٦٠٠) للشراء، والجنيه المصري بـ (٥.١٠٠) للبيع و(٥.١٥٠) للشراء.

ويرجع خبراء واقتصاديون التذبذب فى قيمة العملة الأجنبية مقابل العملة السودانية دائماً إلى عدم تمكن البنك المركزي من تكوين احتياطات كافية تمكنه من التدخل عند الحوجة بضخ عملات أجنبية فى السوق لخفض قيمة العملة الأجنبية مقابل السودانية، بسبب قلة الصادرات السودانية للخارج وعدم تحويل موارد المغتربين عن طريق النظام المصرفى السودانى وضعف موارد السياحة والتحويلات الأخرى .

ويستدل الخبراء بأن قيمة الجنيه السودانى ترتفع أمام العملات الأجنبية إذا مادخلت وديعة استثمارية بحجم كبير من دولة اخرى لبنك السودان المركزي، أما إذا لم توجد مثل هذه الوديعة فان قيمة الجنيه السودانى توالي الانخفاض ويتوقعون دائماً انه مع وجود استيراد كثير من الخارج مثل القمح والمحروقات والأدوية ومدخلات الإنتاج فان احتمالات تدهور قيمة الجنيه تظل واردة.