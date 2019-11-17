الشفيع: لابد من إجراء مساومة تاريخية بين الإسلاميين واحزاب السيار للعبور...

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
ﺭﻫﻦ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺎﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺸﻴﻮﻋﻲ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊ ﺧﻀﺮ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻟﻠﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺑـﺎﺟـﺮﺍء ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺗﻠﺒﻲ ﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﺍﻻﺳﻼﻣﻴﻴﻦ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻴﺴﺎﺭ ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻻ ﻋﺒﺮ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ. ﻭﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻧﺪﻭﺓ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﺰﻋﻴﻢ ﺍﻷﺯﻫﺮﻱ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻌﺎ ﻭﻫﻴﺌﺔ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﺩﺍﻓـﻮﺭ ﺃﻣﺲ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﻣﺴﺎﻭﻣﺔ ﺗﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﺒﻲ ﺃﺷﻮﺍﻕ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭ ﺍﻻﺳﻼﻣﻲ ﻭﻁﻤﻮﺣﺎﺕ ﺩﻋﺎﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻟﻦ ﻧﻌﺒﺮﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﺑﺴﻼﻡ ، ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻅﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ.
ﻭﺃﺭﺟﻊ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻟﻔﺸﻞ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺟﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻭﻟﻐﻴﺎﺏ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻁﻨﻲ ﻳﺨﺎﻁﺐ ﻣﻬﺎﻡ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﻭﺍﻋﺘﺒﺮ ﺃﻥ ﺃﺳﺎﺱ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﻣﺔ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﻘﺎﻁ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ: ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮن، ﺍﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻭﻣﺴﺎﻭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﺃﻣـﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺼﺮﻑ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋـﻦ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻨﺲ ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺃﻥ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﺟـﺰء ﻻﻳﺘﺠﺰء ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕﺍﻻﻧﺴﺎﻥ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺗﺤﻞ ﻣﻦﺧﻼﻝ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻠﻐﺎﺕﻭﺍﻷﺛﻨﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﺴﺎﻭﻱ. ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺼﻮﺭ ﺍﻟﺮﺅﻯ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻨﺨﺐ ﺃﺩﻯ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ، ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺃﺯﻣﺔ ﺍﻟﺼﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺣﻠﻬﺎﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﺼﺮﺍﻉ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﺘﻐﻴﻴﺮﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﻭﺃﺭﺩﻑ ﻧﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻭﻁﻨﻲﻣﺠﻤﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻳﺠﺎﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺘﻲﺍﻋﺘﺒﺮ ﺍﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻋﻼﺝ ﻟﻸﺯﻣﺔ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﺍﻓﻖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻻﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﺠﺰﻩ ﺣﺰﺏ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻳﺪﻟﻮﺟﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻭﻁﺎﻟﺐﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺩﻭﻥ ﺃﻗﺼﺎء ﺍﻵﺧﺮ ﻭﺍﻳﺠﺎﺩﺁﻟﻴﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎء ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﺮﺍﻑ. ﻭﻧﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺒﻘﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻬﺎ ﺍﺑﺪﺍﻋﺎﺕ ﻛﻤﻘﺘﺮﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻱ ﻭﺃﻗﺮ ﺍﻟﺸﻔﻴﻊﺧﻀﺮ ﺑﺎﺑﺘﻌﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎﺍﻟﻘﺪﻳﻢ . ﻭﺃﺿﺎﻑ : ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻛﺮﻫﻮﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎﺍﻟﻨﻤﻄﻲ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ ﻳﻤﻴﻨﺎ ﻭﻳﺴﺎﺭﺍ ﻭﺭﺃﻯ ﺃﻥ ﺛﻮﺭﺓﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ﺍﺑﺘﺪﻋﺖ ﻓﻬﻤﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﻭﻗﻄﻊ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺍﻷﺣـﺰﺍﺏ ﻟﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻬﺎ ﻭﺯﺍﺩ ﺁﻥﺃﻭﺍﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻔﻜﺮ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱﻻﻳﺠﺎﺩ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺇﺫﺍ ﺃﺧﻄﺄ ﺗﺨﻮﻧﻪ ،ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﻘﺎﻝ، ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻋﺪﻡ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻧﻴﻔﺎﺷﺎ ﻟﻠﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ ﺍﻟﺠﻨﻮﺏ ﻭﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ .
كانت هذه تفاصيل خبر الشفيع: لابد من إجراء مساومة تاريخية بين الإسلاميين واحزاب السيار للعبور... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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