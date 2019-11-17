شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكدت مدير جامعة الخرطوم بروفيسور فدوى عبد الرحمن ضرورة العمل للحيلولة دون تكرار العنف بالجامعات بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة تطبيقاً لشعارات الثورة، حرية، سلام وعدالة. وأشارت فدوى فى حديثها لبرنامج مؤتمر اذاعى بثته اذاعة أم درمان نهار الجمعة إنه تم وضع ترتيبات لتفكيك الوحدات الجهادية بالجامعة، وأضافت إن الطلاب جاءوا إلى الجامعة بروح جديدة لمواصلة الدراسة دون عنف بهدف استقرار العام الدراسي بالجامعة. المادة السابقة الثورية تعلن رفضها القاطع لأية محاولة لخرق اتفاق جوبا…. المقالة القادمة غندور يدعو لوقفات إحتجاجية ضد تسليم البشير إلى الجنائية…

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فدوى تؤكد على ضرورة حل الوحدات الجهادية بجامعة الخرطوم… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.