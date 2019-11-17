إنسحاب مدير الإدارة القانونية ونائبه من منظومة زيرو فساد…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مدير الإدارة القانونية لمنظومة “زيرو فساد” د. معتصم طه محمد أحمد ونائبه جمال الدين أحمد صوصل، انسحابهما من المنظومة.

وقال د. معتصم حسب (سونا) أمس، إنّهم رأوا أن يطلقوا سهاماً في مُواجهة الذين أفسدوا، ومن منظور قانوني ووفقاً لطبيعة العمل، مع مجموعة طيبة من الزملاء وأعضاء المجموعة كُلِّلت بفتح بلاغات تقريباً لمُعظم رموز النظام البائد، وأضاف بأنّه وفي مرحلة من مراحل العمل الوطني تعرّضت المنظومة لهجمةٍ مُوجّهةٍ مفادها أنّها “كيزانية” تَسعى لمُساعدة رُمُوز النظام البائد للإفلات من العقاب، وذلك إثر تصريح رئيس المنظومة د. نادر العبيد بإنهاء البلاغات في النيابة، تَمّ تعديله لاحقاً، حيث آثر بعض أعضاء المنظومة الانسحاب والاستقالة، وأشار الى مُناداة بعض الزملاء بضَرورة العَمل المُؤسّسي لتجنيبها الأخطاء والهجمات، وتابع: “ظَللنا نُنادي بها حيناً من الدهر، وخلال كل ذلك كَانَ العَمل مُستمراً ولم نجد من النيابات والمُتحرِّين إلا كل تَعاونٍ وتحفيزٍ وهِمّة إلا بعض المواقف الفردية هُنا وهُناك”، وزاد: “ولبقاء الغياب المُؤسّسي نعلن انسحابنا من المنظومة وبشكل نهائي”.