تشكيل لجنة لإكمال إستيراد بصات من قطر والسعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشفت مصادر أن والي الخرطوم المكلف الفريق الركن أحمد عابدون حماد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لإكمال إجراءات صفقة بصات دولتي قطر والسعودية، لدعم أسطول شركة المواصلات العامة تمهيداً لحل أزمة المواصلات الخانقة بالولاية. وتضم اللجنة بحسب صحيفة الصيحة، مستشاراً قانونياً من الولاية ومسؤولاً من إدارة الشراء والتعاقد من وزارة المالية ومدير شركة المواصلات العامة المهندس مستشار عثمان إمام، لتكملة إجراءات صفقة بصات قطر والسعودية، ويتوقع أن يتم شحن الدفعة الأولى من البصات اعتباراً من أمس الجمعة، على أن تتوالى بقية الدفعات تباعاً.

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