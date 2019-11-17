دولة الكويت ترسل طائرة محملة بالأدوية وحليب الأطفال للسودان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتية عن إقلاع طائرة إغاثة من قاعدة عبد الله المبارك الجوية إلى السودان أمس الجمعة، وعلى متنها عشرة أطنان من الأدوية وحليب الأطفال.

وقال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية، يوسف المعراج، في تصريح صحفي، إن المساعدات الإغاثية تأتي استكمالاً للمساعدات السابقة التي قدمتها الكويت عبر الجمعية، بتوجيهات من أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد.

وأشار المعراج إلى تعرض السودان في أغسطس الماضي إلى سيول في عدد من الولايات، تسببت في نزوح كبير وأضرار فادحة بالممتلكات، موضحاً أنه سيتم التنسيق مع الهلال الأحمر السوداني، لإيصال الأدوية إلى المستشفيات بشكل عاجل، والاطلاع على الاحتياجات لتوفيرها خلال الأيام المقبلة.