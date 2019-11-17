ترامب يطالب اليابان بزيادة مدفوعاتها لإبقاء القوات الأمريكية!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليابان بزيادة مدفوعاتها لإبقاء القوات الأمريكية كقوات دفاع بطوكيو، وفقا للمجلة الأمريكية “فورين بوليسي”.

وذكرت المجلة، السبت، أن الرئيس دونالد ترامب طلب من اليابان زيادة المبلغ الذي تدفعه حاليا ليصل إلى 8 مليارات دولار سنويا، مقابل إبقاء القوات الأمريكية هناك.

ونقلت عن مسؤولين عسكريين حاليين وسابقين، لم تكشف هوياتهم، أن هذا المبلغ يزيد بمقدار 4 أضعاف على ما تدفعه طوكيو حاليا.

وأضافت أن مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ومدير شؤون آسيا بمجلس الأمن القومي، مات بوتينغر، قدما هذا الطلب للمسؤولين اليابانيين خلال زيارة لطوكيو في تموز/ يوليو.

وأوضحت أن هذه الخطوة جزء من حملة للإدارة الأمريكية، تهدف إلى جعل حلفاء الولايات المتحدة يدفعون أكثر مقابل الدفاع.

وأشارت إلى أن إدارة ترامب، تطالب كوريا الجنوبية بزيادات مماثلة، دون الكشف عن تفاصيل.

وبحسب المجلة، فإن واشنطن تريد زيادة المبالغ التي تدفعها طوكيو سنويا للقوات الأمريكية في اليابان، من نحو ملياري دولار إلى قرابة 8 مليارات دولار.

ولم يرد تعليق من طوكيو أو سيئول على ما أوردته المجلة الأمريكية.