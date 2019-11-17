فتاة ترمي ملابسها الداخلية على مغنٍ أمريكي بحفل في “موسم الرياض”!

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أشعلت فتاة غضباً واسعاً بعد رمي “ملابسها الداخلية” نحو مغني الراب الأمريكي “روس” الجمعة خلال حفلٍ كان يُحييه أمام حشدٍ كبير ضمن فعاليات موسم الرياض الذي تقوم عليه هيئة الترفيه برئاسة المستشار في الديوان الملكي السعودي تركي آل الشيخ.وعبّر مغرّدون سعوديون عن سخطهم مما وصلت إليه السعودية في ظلّ حُكم محمد بن سلمان، ومظاهر الإنفتاح غير الأخلاقي التي غَزَت المملكة منذ أن منح هيئة الترفيه كامل الصلاحيات لإفساد المجتمع السعودي، وفي المقابل عَمَدَ إلى تغييب هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي بات السعوديون يترحمون على أيامها.
واستنكر المغرّدون قيام “بن سلمان” باعتقال مئات الدعاة والمصلحين لتمرير ما وصفوه بـمشاهد “السخف والوقاحة”.
وطن سرب
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