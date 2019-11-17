مقتل سودانيين في هجوم عنيف لـ”أنصار الله” عند الحدود السعودية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال مسؤولون سودانيون، اليوم السبت، إن هجوما شنه مقاتلون تابعون لجماعة أنصار الله أسفر عن مقتل ستة من أفراد القوات السودانية التي تقاتل في اليمن.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن المسؤولين السودانيين، تأكيدهم أن الهجوم استهدف في وقت سابق من الأسبوع الجاري موقعا لقوات الدعم السريع (وهي قوات سودانية رسمية شبه عسكرية موجودة في السعودية) عند الحدود بين اليمن والسعودية.

وكان المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله ، العميد يحيى سريع، كشف، مطلع الشهر الجاري، أن خسائر الجيش السوداني في اليمن، تجاوزت ثمانية آلاف عنصر، بينهم 4253 قتيلا. وأضاف أن 850 عسكريا سودانيا قُتلوا خلال عامي 2015 و2016.